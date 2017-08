Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Volta a Portugal hoje na estrada

Rui Vinhas, Gustavo Veloso, Sérgio Paulinho e Rui Sousa estão na corrida pelo triunfo.

Por Mário Morgado Ribeiro | 08:23

A 79ª edição da Volta a Portugal começa hoje com um contrarrelógio individual com partida e chegada na praça do Império, em Belém, Lisboa.



O francês Kevin Lebreton (Armée de Terre) é o primeiro a partir por volta das 14h30, sendo que o vencedor de 2016, Rui Vinhas (W52-FC Porto), será o último a entrar em competição às 17h25, num percurso de 5,4 quilómetros. Nesta edição estão inscritos 140 ciclistas, divididos em 18 equipas, das quais seis são portuguesas: W52-FC Porto; Efapel; RP-Boavista; LA Alumínios; Sporting-Tavira e Louletano-Hospital de Loulé.



Além do prólogo de hoje, a Volta conta com mais dez etapas. Mas a edição deste ano não contempla a passagem pelo ponto mais alto do continente: a serra da Estrela. No entanto, os participantes vão passar pela Torre, no percurso que liga a Lousã à Guarda.



Além de Rui Vinhas, Gustavo Veloso, Sérgio Paulinho, Rui Sousa, Edgar Pinto, Alejandro Marque e Vicente Mateos estão entre os favoritos.

Até amanhã, a Volta a Portugal condiciona o trânsito nas zonas de Lisboa e Vila Franca de Xira. A competição estará nas estradas até dia 15 de agosto, num total de 1626 quilómetros entre Lisboa e Viseu.



"Estranho estar como vencedor"

"É um bocado estranho estar aqui como vencedor. Ainda não estou habituado a tudo isto, mas é muito bom sentir o carinho das pessoas", disse Rui Vinhas, ciclista da W52-FC Porto, vencedor da última Volta a Portugal.