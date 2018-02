Geraint Thomas vence contrarrelógio e reforça liderança da Volta ao Algarve

No sábado, a quarta e penúltima etapa, vai ligar Almodôvar a Tavira, na distância de 199,2 quilómetros.

Por Lusa | 17:19

O britânico Geraint Thomas (Sky) consolidou esta sexta-feira a liderança da Volta ao Algarve em bicicleta, depois de vencer a terceira etapa, um contrarrelógio de 20,3 quilómetros disputado em Lagoa.



Vencedor da prova em 2015 e 2016, o camisola amarela completou o traçado em 20.09 minutos, à média de 50,435 km/hora, batendo o belga Victor Campenaert (Lotto Soudal) por 11 segundos e o suíço Stefen Kung (BMC) por 19. O polaco Michal Kwiatkowski (Sky), vencedor da segunda etapa, e o português Nelson Oliveira (Movistar), terminaram nas posições seguintes, ambos a 22 segundos.



Na geral, Thomas passou a ter 22 segundos de avanço sobre Michal Kwiatkowski, que subiu à segunda posição, enquanto Nelson Oliveira, quarto classificado no 'crono' dos Mundiais de 2017, ascendeu ao terceiro lugar, a 32 segundos do líder.



No sábado, a quarta e penúltima etapa, vai ligar Almodôvar a Tavira, na distância de 199,2 quilómetros.