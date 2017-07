Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Voo do Marítimo para Lisboa foi cancelado

O voo foi cancelado devido aos ventos fortes que têm afetado o Aeroporto Internacional da Madeira.

Por Lusa | 12:43

A viagem que o Marítimo tinha marcada para a tarde de terça-feira para Lisboa foi cancelada, um dia antes de a comitiva madeirense seguir para a Bulgária, onde joga na quinta-feira para a Liga Europa de futebol.



O voo da TAP, cuja partida estava agendada para as 14:40, foi cancelado devido aos ventos fortes que têm afetado o Aeroporto Internacional da Madeira.



O clube insular confirmou o sucedido em comunicado no sítio oficial na internet, nbo qual rerefe estar "aguardando por desenvolvimentos".



Na segunda-feira, as operações estiveram condicionadas devido ao vento forte, o que obrigou ao cancelamento de 22 voos. Oito divergiram para outros aeroportos.



De um total de 54 voos, apenas 24 conseguiram aterrar no aeroporto da Madeira.



Cerca de 6.600 passageiros ficaram afetados pelos cancelamentos, sendo que cerca de 450 passageiros dos aviões que foram desviados para a ilha do Porto Santo conseguiram chegar à Madeira no ferry de ligação inter-ilhas, o navio Lobo Marinho.



O Instituto Português do Mar e da Atmosfera tem ativo um aviso amarelo para a costa sul da ilha da Madeira, com o vento a poder atingir rajadas até 90 quilómetros/hora no extremo leste da ilha, situação que se deve manter até ao final do dia.



A partir de Lisboa, o Marítimo tem um voo 'charter' marcado para 09:30 de quarta-feira, que segue para a cidade búlgara de Burgas, palco do jogo.



O presidente dos 'verde rubros', Carlos Pereira, informou que 75 pessoas vão partir nesse avião, incluindo o Diretor Regional do Desporto, David Gomes, e o presidente da Associação de Futebol da Madeira, Rui Marote.



O jogo entre Marítimo e Botev Plovdiv está marcado para as 18:30 de quinta-feira (20:30 locais), a contar para a primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga Europa.