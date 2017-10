Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“Vou continuar a ganhar”, diz Rui Vitória

Treinador do Benfica explosivo antes de jogo crucial: “Conquistei 6 troféus em 9 possíveis. Tenho uma bagagem grande”.

Por João Pedro Óca | 01.10.17

"A responsabilidade neste clube é enorme, mas a exigência somos nós que a metemos. Felizmente, tenho tido muito mais sucessos do que insucessos. Cheguei aqui, ainda vou continuar a ganhar e estes momentos a mim dão-me mais força. Levo um soco grande quando perco um jogo, mas no dia a seguir alguma coisa nasce aqui dentro e a força está cá", disse o treinador do Benfica.



Depois do discurso explosivo de Luís Filipe Vieira na assembleia geral, Rui Vitória também deu um murro na mesa para afastar os fantasmas da crise, já hoje, no duelo frente ao Marítimo.



"A equipa vai estar revoltada. Vamos transformar a ansiedade em algo de positivo", disse o treinador do Benfica, que assumiu que a derrota diante do Basileia (5-0) na última quarta-feira tirou "confiança à equipa": "Quem esteve no balneário viu a tristeza dos jogadores perante o momento difícil. Sentimos as manifestações de desagrado."



Na antevisão de um duelo importante, em jornada de clássico entre os rivais, foi Vitória, numa ação sem precedentes, que colocou um ponto final na conferência de imprensa.



"Eu respeito o vosso trabalho, mas tenho de ir ter com os meus jogadores. Agora é tempo de trabalho", disse aos jornalistas.



Porém, para responder às críticas de que tem sido alvo e à prova de confiança que Luís Filipe Vieira lhe deu, exibiu o currículo: "Não sei se o presidente disso isso, mas no Fátima subi duas vezes de divisão e fui campeão. No Paços, fui finalista da Taça da Liga. No Vitória, finalista de uma Supertaça, uma Taça de Portugal ganha e dois apuramentos para a Liga Europa. No Benfica, foram seis títulos conquistados em nove, a valorização desportiva que resultou em valorização económica. Tenho uma bagagem grande."