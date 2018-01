Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

William Carvalho no radar do Inter de Milão

Italianos avançam para português se contratação de Ramires falhar.

Por Filipe António Ferreira | 08:46

William Carvalho está na mira do Inter de Milão. O médio do Sporting é um dos preferidos caso o emblema nerazzurro não consiga contratar o brasileiro Ramires até ao fecho da janela de mercado (dia 31 de janeiro).



O jornal ‘Gazzetta dello Sport’, na sua edição de ontem, garante que o internacional português, de 25 anos, é muito bem visto pelo técnico Luciano Spalletti. Uma possível negociação com o Sporting, nesta altura, implicaria o pagamento de mais de quase 45 milhões, valor da cláusula de rescisão.



Bruno de Carvalho não aceita vender o médio por valores inferiores, até porque o Sporting está a lutar em várias competições.



Outro português que continua bem cotado em Milão é Manuel Fernandes. Contudo, a intransigência do Lokomotiv de Moscovo em libertar o médio é um dos entraves ao negócio.



Alan Ruiz não guarda mágoa

"Não se passou nada. Estava há algum tempo sem jogar, há que respeitar as decisões do clube. Mágoa? Não, fui feliz aqui e desejo o melhor a todos os sportinguistas. Há muito tempo que desejam ganhar algo, oxalá seja este ano", disse ontem o argentino Alan Ruiz, antes de viajar para o seu país para representar o Colón por empréstimo do Sporting.



O jogador admite ainda um regresso a Alvalade no futuro: "Oxalá possa regressar."