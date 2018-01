Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

William dá justiça ao jogo entre Desportivo de Chaves e Aves

Chaves está há sete jogos sem perder no campeonato.

Por Paulo Silva Reis | 08:40

Desportivo de Chaves e Aves empataram este domingo a uma bola, numa manhã marcada pelo intenso frio que se fez sentir em Trás-os-Montes.



Os comandados de Luís Castro, que vinham de um triunfo na Madeira com o Marítimo e contavam seis jogos sem derrotas, entraram pressionantes e dominadores, e, logo aos 4’, Matheus Pereira rematou de fora da área, mas a bola sofreu um desvio em Paulinho.



O domínio era grande e ainda antes dos 10’, Djavan ganhou posição e serviu Bressan, que, em boa posição na zona central e sem marcação, atirou por cima.



O Desportivo das Aves, de Lito Vidigal, estava remetido à sua defensiva e os dedos de uma só mão chegam para contar as vezes que a equipa se aproximou da baliza de António Filipe.



A equipa do Aves, gradualmente, foi subindo no terreno e, em cima do intervalo, Derley inaugurou o marcador.



Na segunda parte, os flavienses correram atrás do prejuízo, mas só conseguiram o golo do empate aos 79’, num cabeceamento de William, que repôs alguma justiça no marcador.