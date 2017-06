William e Adrien de saída

Já Adrien Silva, de 28 anos, tem contrato até 2020 e uma cláusula de rescisão de 45 milhões. É cobiçado por clubes ingleses com o Leicester e o Tottenham na liderança. Jorge Jesus terá como alternativa ao capitão o jovem Matheus Oliveira contratado ao Estoril.



Tem contrato até 2020 e uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros. A contratação de Battaglia visa precaver a eventual saída do jogador, embora no plantel ainda esteja Palhinha.Já Adrien Silva, de 28 anos, tem contrato até 2020 e uma cláusula de rescisão de 45 milhões. É cobiçado por clubes ingleses com o Leicester e o Tottenham na liderança. Jorge Jesus terá como alternativa ao capitão o jovem Matheus Oliveira contratado ao Estoril.

William Carvalho e Adrien Silva estão de saída e o Sporting já prepara a nova temporada com alternativas no plantel para os seus lugares, apurou o Correio da Manhã.Para Bruno de Carvalho não há inegociáveis no plantel. Mais, ao contrário do discurso do ano passado, esta temporada até admite vender os jogadores abaixo das cláusulas de rescisão, embora nunca a preço de saldos.O líder leonino está a contar que a Taça das Confederações, onde estão William, Adrien, Rui Patrício e Gelson Martins, seja uma montra para os jogadores e faça os pretendentes avançarem com propostas mais elevadas. William Carvalho, de 25 anos, é cobiçado por vários clubes, com os ingleses do Manchester City à cabeça.