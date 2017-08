Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

William está de saída do Sporting mas é aposta

Jorge Jesus conta com o médio defensivo na estreia da Liga com o D. Aves.

Por Mário Figueiredo | 09:04

William Carvalho tem várias propostas para sair do Sporting, mas enquanto estas não se concretizarem, vai continuar a ser primeira opção para Jorge Jesus, apurou o Correio da Manhã.



Ao contrário de Adrien, que tem sido preterido pelo reforço Bruno Fernandes (contratado à Sampdoria por 8,5 milhões de euros), William está na frente de Battaglia, Petrovic e Palhinha, sendo ele o titular já na estreia do campeonato no domingo frente ao D. Aves (18h00).



Segundo o CM apurou, o médio-defensivo tem sido alvo de maior assédio do que Adrien Silva. William Carvalho, de 25 anos, tem contrato com o Sporting até 2020 e uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros. Bruno de Carvalho espera vender o médio por um valor entre 35 e 40 milhões de euros, verba que tem feito hesitar os principais interessados. Além do Tottenham (que está igualmente de olho em Adrien), também os franceses do PSG e os italianos da Juventus já se inteiraram das condições de negócio.



O presidente leonino acredita que pode fazer um bom negócio se arrastar as negociações até aos últimos dias do mercado (31 de agosto). Jesus vai continuar a utilizar William, mas a sua continuidade vai obrigar o clube a ceder um dos médios-defensivos (Petrovic ou Palhinha). Além disso, a continuidade de William e Adrien faz disparar a massa salarial do plantel.