Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

William herói mascarado de goleador

Leões apresentaram uma avalanche ofensiva que não foi aproveitada pelos atacantes de Jorge Jesus.

Por Mário Figueiredo | 01:44

O Sporting venceu este domingo o Feirense, por 2-0, e colou-se ao Benfica no segundo lugar da Liga, num jogo em que apresentou uma avalanche ofensiva, mas foi preciso William Carvalho mascarar-se de goleador para desbloquear um jogo que estava a ser complicado.



A equipa de Jorge Jesus viveu à base da criatividade e irreverência de Gelson Martins. Com um 4x4x2, com Montero e Doumbia na frente, os leões dominaram o jogo, mas as ações ofensivas esbarraram no guarda-redes Caio Secco. Os adeptos suspiravam por Bas Dost.



Os leões entraram fortes e mandões. Doumbia mostrava vontade de marcar e até agitava na frente. Mathieu aproveitava as bolas paradas para testar a atenção de Caio Secco. Cedo se percebeu que não seria fácil para os leões inaugurarem o marcador.



O guarda-redes fogaceiro chegava para as encomendas. Que o diga Bryan Ruiz, que tirou um adversário do caminho e rematou para nova defesa de Caio. O golo acabou por chegar. Contudo, o vídeo-árbitro anulou-o. Uma grande assistência de Montero para Doumbia, que tirou uma adversário do caminho e rematou para o fundo da baliza.



O VAR vislumbrou uma falta de Bruno Fernandes, no início de uma jogada que até já tinha sido anulada pelo Feirense. Os leões enervaram-se e as coisas ficaram piores depois de o VAR anular, desta vez bem, um penálti assinalado pelo árbitro. As imagens revelaram que a bola bateu na cabeça de Flávio e não na mão.

No entanto, o Feirense também criou perigo e, ao cair do pano da primeira parte, Luís Machado dispôs de boa ocasião.



Na etapa complementar, manteve-se o domínio e o desacerto do Sporting. Edson Farias obrigou Rui Patrício a grande defesa, com a bola ainda a bater no poste. Até que William Carvalho aproveitou um ressalto na área e marcou o 1-0. A tranquilidade só chegou nos descontos, com um golo de Montero, após uma assistência de Gelson. Valeu os três pontos.



"Reunião com bruno foi uma tristeza"

Apenas cinco dos 46 sócios ‘convocados’ por Bruno de Carvalho compareceram este domingo na sessão de esclarecimento que antecede a Assembleia Geral do Sporting, no próximo sábado. "Tivemos uma conversa franca, infelizmente não estiveram todos os que estavam na lista. Gostamos é de dar a cara e debater as nossas ideias", disse o presidente dos leões à saída da reunião com alguns sócios, a quem chama ‘sportingados’, que mais têm contestado a sua gestão.



O líder leonino recusou comentar as palavras da sócia Margarida Dias Ferreira, que afirmou, minutos antes, que a sessão "foi uma tristeza". "Viemos discutir o ponto um da reunião, os outros não quisemos discutir porque não pretendemos ser privilegiados em relação a outros sócios", disse a associada que saiu mais cedo, tal como Rui Morgado e José Pedro Rodrigues.



"Arrependi-me de ir. Bruno de Carvalho ofendeu as pessoas que lá estavam e as que não estavam e ‘pegou-se’ connosco", garantiu ao CM José Pedro Rodrigues após a sessão num hotel perto do Estádio José Alvalade. Os sócios Rogério Beatriz e Pedro Paulino ficaram até ao final do encontro. Esta segunda-feira (16h00) há nova sessão no auditório de Alvalade para jornalistas e comentadores. A reunião de domingo na qual o presidente apontou o dedo aos sócios contestatários foi transmitida posteriormente na Sporting TV.