William pode receber meio milhão de euros se continuar no Sporting

Jogador tem contrato até 2020 e uma cláusula de 45 milhões de euros.

Por Hugo Real | 21.12.17

William Carvalho pode receber até meio milhão de euros caso permaneça no Sporting até setembro do próximo ano.



De acordo com o relatório e contas da SAD dos leões, a sociedade tem "valores variáveis a pagar em caso de manutenção do jogador no plantel até setembro de 2018, até ao limite de 500 mil euros". Esta cláusula foi inserida no contrato do atleta aquando da renovação do mesmo, em fevereiro de 2016.



Na altura, o capitão dos leões prolongou a sua ligação ao clube de Alvalade até 2020, passando a ser um dos atletas mais bem pagos do plantel, com um salário de aproximadamente 1,8 milhões de euros anuais.



Agora, e depois de ver o Sporting recusar a sua transferência para o West Ham no último verão - ingleses divulgaram emails onde revelaram ter oferecido 25 milhões de euros pelo passe do atleta -, William Carvalho poderá acabar por abandonar o Sporting no próximo defeso, sendo que os leões poderão esperar pelo final do Mundial de Futebol, que se realiza na Rússia de 14 de junho a 15 de julho, onde o internacional português deverá estar presente, para tentar obter uma proposta financeira irrecusável (cláusula de rescisão é de 45 milhões de euros).



E se a transferência acabar por não se concretizar, o jogador terá sempre direito a esta compensação financeira, numa altura em que terá 26 anos e em que entra no penúltimo ano de contrato com o Sporting.



Nas últimas semanas também sido falado o interesse de clubes chineses pelo internacional.