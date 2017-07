Willock deixa Salvio em risco

Extremo está a impressionar e mostra-se como alternativa ao internacional argentino.

Por António Martins Pereira e João Pedro Óca | 12.07.17

pub

A capacidade técnica e o drible fora do comum estão a impressionar os responsáveis das águias, incluindo o presidente, que tem seguido de perto a adaptação do jovem talento, tal como costuma fazer com os jogadores que chegam ao clube.



Outro jovem que está a deixar boas indicações é Heriberto. O extremo que saltou da equipa B também está a convencer Rui Vitória, provando o talento que já lhe era reconhecido no centro de estágios do Seixal. Tal como Willock, ‘Heri’ quer mostrar que está preparado para ficar no plantel e terá a oportunidade de continuar a dar boas dores de cabeça ao treinador no estágio da Suíça.

"Vens para o Benfica e, dentro de dois ou três anos, voltas a Inglaterra como uma verdadeira estrela." Foi desta forma, segundo informações recolhidas pelo Correio da Manhã, que Luís Filipe Vieira se dirigiu a Chris Willock, extremo inglês de 19 anos, para o convencer a assinar por cinco épocas pelo clube da Luz, após terminar contrato com o Arsenal. E a verdade é que a confiança que o presidente deposita no jovem talento está a ser comprovada no arranque da nova época.Willock continua a cair nas graças de Rui Vitória e, ao contrário das expectativas iniciais, tem fortes possibilidades de integrar o plantel principal, concorrendo por um lugar com os vários extremos de qualidade à disposição do técnico: Salvio, Carrillo, Zivkovic, Cervi, Rafa... e Heriberto. Já lá vamos ao caso do jovem português de 20 anos.Ao que oapurou, as portas da saída estão abertas para Salvio, que continua a colecionar interessados. A hipótese da saída está em cima da mesa, não foi desmentida pelo seu empresário, e Willock surge como uma possibilidade cada vez mais segura para ser alternativa. Para já, aproveitou a ausência do argentino e de Carrillo nos primeiros dias de trabalho para mostrar créditos.