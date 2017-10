Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Xadas depena Canarinhos

Médio bracarense fez um golaço e esteve noutros dois dos minhotos. Ricardo Horta apontou um bis.

Por Abel Sousa | 02.10.17

O Sp. Braga goleou ontem o Estoril por 6-0 e somou o seu terceiro triunfo consecutivo na Liga, agudizando a crise dos canarinhos, que, por seu turno, já levam cinco desaires igualmente de modo consecutivo na Liga.



Com sete alterações em relação ao jogo anterior em Tondela, os arsenalistas comprovaram que Abel Ferreira tem um alargado e competente leque de opções e pode dar-se ao luxo de fazer rotatividade constante. O Estoril até entrou desinibido e Lucas Evangelista esteve perto do golo aos 11’, não fosse a superior intervenção de Matheus.



Pouco depois, o Sp. Braga marcou por Dyego Sousa na sequência de uma rápida jogada de transição, após passe de Xadas. Com o golo sofrido, o Estoril perdeu clarividência e, inversamente, os bracarenses serenaram. Dyego Sousa obrigou Moreira a uma defesa apertada aos 28’ e perto do intervalo Raul Silva elevou para 2-0, de cabeça, desviando um livre de Xadas.



No segundo tempo, o Estoril voltou a entrar dinâmico e Eduardo ameaçou a baliza de Matheus, mas quem marcava era o Sp. Braga, por Fábio Martins, concluindo mais uma bela jogada entre Xadas e Ricardo Horta.



Um golpe definitivo nas aspirações do adversário, que logo a seguir encaixou um golaço de Xadas - o melhor em campo - que dava cor à goleada.



Completamente desorientada, a equipa de Pedro Emanuel (que pode ter o lugar em risco) concedia facilidades e Ricardo Horta aproveitou para bisar e desnivelar ainda mais o resultado.