Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Y. A. Tittle (1926-2017)

A estrela que nunca venceu o Superbowl.

Por Hugo Real | 01:30

É uma das figuras maiores da história do futebol americano, onde brilhou durante 17 épocas.



Primeiro, ao serviço dos Baltimore Colts, de onde saiu para os San Francisco 49ers, onde ficou dez temporadas.



Mas foi nos New York Giants que Y.T. Tittle ganhou a aura de lendário.



Levou a equipa a 3 títulos da conferência (em 1961, 62 e 63), mas perdeu sempre o jogo do campeonato.



A camisola 14 foi retirada pelos Giants em sua homenagem.