Benfica goleado por 5-1 em jogo particular com equipa da Suíça

Equipa perdeu com os Young Boys depois de começar o jogo a vencer e desperdiçar um penálti.

Por Lusa | 15.07.17

O Benfica, tetracampeão português de futebol, perdeu este sábado frente aos suíços do Young Boys, por 5-1, num jogo particular, em que começou a vencer e desperdiçou uma grande penalidade.



Jonas, aos 22 minutos, deu vantagem aos 'encarnados', mas os vice-campeões suíços empataram, ainda na primeira parte, aos 25, por intermédio do costa-marfinense Assalé.



Na segunda parte, o ex-benfiquista Sulejmani consumou a reviravolta do Young Boys, aos 50, antes de Jonas desperdiçar uma grande penalidade, aos 57. Depois, Assalé dilatou a vantagem, aos 75, e Fasnacht 'bisou', aos 86 e 88.



Este foi o segundo jogo do Benfica na pré-temporada para a época 2017/18, igualmente a contar para o torneio Uhrencup 2017, no qual já tinha vencido os suíços do Neuchatel Xamax, por 2-0, na quinta-feira.