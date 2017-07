Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Zidane anuncia saída do lateral Danilo do Real Madrid

Treinador dos campeões europeus não revelou o destino do brasileiro.

Por Lusa | 20:36

O futebolista brasileiro Danilo, antigo defesa do FC Porto, vai deixar o Real Madrid, anunciou este sábado o treinador dos campeões europeus, o francês Zinedine Zidane, que não revelou o destino do lateral.



"Danilo já partiu", revelou Zidane, em conferência de imprensa, sem revelar para que clube sairá o brasileiro.



O lateral direito, de 26 anos, transferiu-se do FC Porto para o Real Madrid em 2015/16, mas em duas temporadas acabou por nunca se impor como titular indiscutível, jogando 56 encontros.



Antes de chegar aos 'dragões', Danilo atuou no América Mineiro e no Santos.



A imprensa tem noticiado a possibilidade de Danilo se transferir para o Mnachester City, por um valor a rondar os 35 milhões de euros.