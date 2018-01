Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Zidane explica a razão de Ronaldo ter pedido o telemóvel para ver corte

CR7 quis ver a dimensão da sua lesão ainda em campo, este domingo.

18:10

Cristiano Ronaldo sofreu, este domingo, na partida do Real Madrid frente ao Deportivo da Corunha, um corte no olho que o deixou a sangrar abundantemente. Ainda em campo, o melhor jogador do mundo pediu um telemóvel a um elemento da equipa médica dos 'merengues' para ver a dimensão da sua lesão. Este episódio fez correr muita tinta, deixando até o resultado final - 7-1 a favor do Real - para segundo plano.



CR7 voltou esta terça-feira aos treinos e Zidane fez questão de explicar a atitude do seu jogador na conferência de imprensa de antevisão ao jogo contra o Leganés. "Ele queria ver se podia continuar em campo. Ver a dimensão do corte porque queria mesmo continuar a jogar a todo o custo", começou por afirmar.



"Não inventou nada. Se está a treinar connosco com o olho assim é porque é importante, para ele, estar no campo", acrescentou o treinador dos 'merengues'.



Apesar de ter regressado, a lesão de Cristiano Ronaldo ainda é bem visível. O craque português tem a cara inchada, hematomas, e um penso a tapar o golpe que sofreu no rosto, no momento em que marcou o seu segundo golo no jogo.



De recordar que a equipa de Zinédine Zidane vinha de três jogos sem vencer e sem golos de Ronaldo - que este domingo frente ao Deportivo marcou dois.