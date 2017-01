Zidane volta a 'dar descanso' a Ronaldo

Em janeiro, Ronaldo mostrou aos adeptos do Real as suas quatro bolas de ouro





Já o central português Pepe e o galês Gareth Bale continuam de fora, lesionados, bem como o colombiano James Rodriguez, com um problema no pé, e Isco, que sofreu uma pancada no jogo da Liga com o Granada.



Outro ausente, mas por opção, será Modric, que deverá voltar a ser uma das escolhas para o jogo da Liga espanhola no domingo, novamente com o Sevilha no Estadio Ramón Sánchez Pizjuán.



Para o jogo em Sevilha regressam, após lesão, Sergio Ramos, Mateo Kovacic e Lucas Vázquez.Já o central português Pepe e o galês Gareth Bale continuam de fora, lesionados, bem como o colombiano James Rodriguez, com um problema no pé, e Isco, que sofreu uma pancada no jogo da Liga com o Granada.Outro ausente, mas por opção, será Modric, que deverá voltar a ser uma das escolhas para o jogo da Liga espanhola no domingo, novamente com o Sevilha no Estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito



100%

100%

Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito



100%

100%

Muito satisfeito pub

Cristiano Ronaldo vai falhar o jogo da segunda mão da Taça do Rei em casa do Sevilha, com o treinador Zinedine Zidane a optar uma vez mais por dar descanso ao futebolista internacional português.No triunfo (3-0), no jogo da primeira mão, Zidane também prescindiu de Cristiano Ronaldo.Apesar de ficar de fora, Cristiano Ronaldo, que na segunda-feira foi distinguido pela FIFA como o melhor futebolista de 2016, prémio que juntou ao da Bola de Ouro, da France Football, integrará a comitiva que viajará para o sul de Espanha, tal como aconteceu no primeiro jogo, em Madrid.