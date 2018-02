Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Zivkovic ficou a pensar na Rússia

Lesão de Krovinovic abriu porta à titularidade do croata que quer estar no Mundial.

Por António M. Pereira e Filipe António Ferreira | 08:40

Nova vida para Zivkovic. Depois de ter sido dado como transferível em janeiro, o sérvio provou contra o Rio Ave que pode ser uma boa opção para o lugar do lesionado Krovinovic.



O esquerdino, de 21 anos, transmitiu o desejo de permanecer em Portugal para lutar por um lugar no onze e estar mais próximo dos eleitos da sua seleção para o Mundial da Rússia do próximo verão, apurou o CM. Zivkovic foi a primeira aposta de Rui Vitória logo nos primeiros treinos realizados no Seixal após ser conhecida a gravidade da lesão de Krovinovic.



Correspondeu ao pedido pelo técnico, mas na primeira oportunidade de o lançar no onze a jogar atrás do avançado Jonas, o treinador dos encarnados acabou por apostar no jovem português João Carvalho. Nesse jogo como o Belenenses (1-1), Zivkovic acabou chamado ao jogo e correspondeu .



No sábado foi titular e foi um dos melhores. Uma aposta que parece ganha nesta altura do campeonato. Zivkovic vai voltar a ser aposta no jogo da próxima jornada, na deslocação a Portimão.



Quem não deve estar nesse jogo é o argentino Salvio. O extremo lesionou-se no joelho direito no duelo com os vilacondenses, mas o problema físico não parece ser tão grave como inicialmente se temia. Quando caiu no chão, Salvio criou apreensão junto do departamento médico encarnado até porque o joelho queixoso do argentino já foi alvo de três cirurgias.



Só hoje, será conhecida a extensão da lesão, mas à partida, apurou o CM, não se trata de nenhuma mazela grave.