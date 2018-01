Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Zivkovic no lugar de Krovinovic

Médio sérvio tem sido testado nos treinos. Rui Vitória surpreendido com atitude do atleta.

Rui Vitória tem testado o sérvio Zivkovic no lugar do lesionado Krovinovic e deve ser ele o eleito para jogar no apoio a Jonas na segunda-feira com o Belenenses (20ª jornada da Liga), apurou o CM.



Dado como transferível nesta janela de mercado, o esquerdino tem impressionado nos treinos pela sua entrega e determinação, depois de um período em que nem sequer era convocado (último jogo foi há um mês com o V. Setúbal para a Taça da Liga).



Empenhado em jogar com regularidade para ser opção no próximo Mundial da Rússia, Zivkovic, de 21 anos, tem sido chamado a uma posição que habitualmente não é a sua, mas tem correspondido da melhor forma às exigências de Rui Vitória, segundo apurou o Correio da Manhã.



Esta temporada, a segunda de águia ao peito, o ex-Partizan de Belgrado esteve em 15 jogos, sendo que foi titular em oito (um golo). O sérvio foi opção de Rui Vitória sempre a partir dos flancos nos encontros realizados.



Outras soluções para o lugar do croata Krovinovic passam também pelo jovem João Carvalho (20 anos) e pelo grego Samaris, ou, em último caso, regressar ao 4x4x2, sendo que aí entraria Jiménez ou Seferovic para fazer dupla com o brasileiro Jonas.



Filip Krovinovic, de 22 anos, lesionou-se com gravidade no passado sábado diante do Desp. Chaves (vitória encarnada por 3-0). Deve ser operado ao joelho direito nos próximos dias pelo cirurgião António Martins em Portugal e não em Espanha, como chegou a ser equacionado.



Nos últimos dias chegou a ser ponderada a contratação do brasileiro Lucas Evangelista ao Estoril, mas o clube da Linha já fez saber que não tenciona ceder o jogador, que pertence à Udinese.



