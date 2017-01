Benfica favorito a vencer a sua oitava Taça da Liga em inédita 'final four'

Vencedor da prova em 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015 e 2016, o Benfica chega ao Algarve com 42 jogos e mais de nove anos de invencibilidade numa prova em que que só perdeu uma vez, a 31 de outubro de 2007, em Setúbal (1-2).Líder do campeonato, semi-finalista da Taça de Portugal e presente nos oitavos de final da Liga dos Campeões, o conjunto da Luz procura o segundo troféu da época, depois da conquista da Supertaça (3-0 ao Sporting de Braga, em Aveiro).Para poder chegar à final de domingo, o Benfica tem de superar primeiro o Moreirense, equipa que esta época já venceu por 3-0, na Luz, em encontro a contar para a I Liga.As 'águias' chegam também moralizadas pelo 4-0 de domingo ao Tondela, sendo que, nessa matéria, o conjunto de Moreira de Cónegos aparece igualmente em alta, depois do triunfo por 2-0 em Paços de Ferreira, afastando-se dos lugares de descida.Roberto e Podence apontaram os tentos do conjunto comandado por Augusto Inácio, que se qualificou para a 'final four' ao bater o FC Porto na última ronda da fase de grupos: 1-0 em casa, com um tento de Francisco Geraldes.Um dia antes, realiza-se a primeira meia-final, com o Sporting de Braga, terceiro classificado da I Liga, a aparecer como favorito, perante o Vitória de Setúbal, que também segue na primeira metade da tabela, no sétimo posto.Os 'arsenalistas' têm mais 11 pontos do que os sadinos, mas estes surgem por cima, depois de terem eliminado o Sporting (2-1 em casa, no jogo decisivo) e de, no fim de semana, terem triunfado no Restelo por 2-1, com um 'bis' de Edinho, também o 'herói' da qualificação, ao marcar um penálti nos descontos.Por seu lado, o conjunto de Jorge Paixão vem de uma derrota, e dolorosa, na receção ao Vitória de Guimarães (2-1), que fez a equipa ficar com apenas mais um ponto do que o Sporting e dois face ao rival minhoto.No campeonato, as duas equipas encontraram-se à sexta jornada, na 'Pedreira', onde os locais, então ainda comandados por José Peseiro, venceram por 2-1, depois de terem estado a perder.Programa da 'final four' da Taça da Liga em futebol, que se realiza no Estádio Algarve, entre quarta-feira e domingo:- Meias-finais:Quarta-feira, 25 janVitória de Setúbal - Sporting de Braga, 20h45 (RTP 1).Quinta-feira, 26 janMoreirense - Benfica, 20h45 (RTP 1).- Final:Domingo, 29 janVencedores das meias-finais, 20h45 (RTP 1)