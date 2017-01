Adeptos do Valência expulsos das bancadas após exigirem saída de Peter Lim

O Valência acabou por ser eliminado pelo Celta de Vigo, que venceu os dois jogos (4-1 em Valência e 2-1 em Vigo).



Lembre-se que no clube jogam dois jogadores internacionais portugueses, Nani, que chegou a Valência esta época e o defesa lateral João Cancelo.



Cerca mil adeptos do Valência foram este domingo expulsos das bancadas da 'Curva Nord' do estádio de Mestalla por exibirem cartazes a exigir a saída de Peter Lim, empresário de Singapura que é o acionista maioritário do clube espanhol de futebol.Antes do encontro com o Espanyol, da 18.ª jornada da liga espanhola, os adeptos do Valência pediram a saída do empresário e da compatriota Layhoon Chan, presidente do clube."Estamos acima dos ovos" ou "Valência acorda" eram algumas das inscrições nos cartazes exibidos pelos adeptos do clube, atualmente na 17.ª posição do campeonato, com 13 pontos, apenas um acima da 'linha de água'.