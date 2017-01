Alargamento polémico do Mundial 2026

A decisão do alargamento da FIFA foi aprovada unanimemente pelo Comité Executivo e o órgão admitiu o óbvio: a qualidade do torneio cairá drasticamente, mas deu prioridade a audiência, marketing, apoio político e, sobretudo, o impulso financeiro com mais 16 países.



A FIFA espera encaixar mais 700 milhões de euros em 2026 (6,2 mil milhões) do que no Mundial 2018, na Rússia (5,5), e isso prova um dos objetivos da medida. O país anfitrião da inédita prova só será conhecido em 2020, mas o escolhido terá de ser um país capaz de suportar os encargos logísticos de 48 seleções em prova.

México, Canadá ou EUA mostraram intenções de apresentar uma candidatura.



A federação portuguesa também se mostrou a favor. "Se o alargamento significasse o aumento do número de jogos seria mais complicado, mas como não é o caso, sou claramente a favor", assumiu Fernando Santos, selecionador nacional.A decisão do alargamento da FIFA foi aprovada unanimemente pelo Comité Executivo e o órgão admitiu o óbvio: a qualidade do torneio cairá drasticamente, mas deu prioridade a audiência, marketing, apoio político e, sobretudo, o impulso financeiro com mais 16 países.A FIFA espera encaixar mais 700 milhões de euros em 2026 (6,2 mil milhões) do que no Mundial 2018, na Rússia (5,5), e isso prova um dos objetivos da medida. O país anfitrião da inédita prova só será conhecido em 2020, mas o escolhido terá de ser um país capaz de suportar os encargos logísticos de 48 seleções em prova.México, Canadá ou EUA mostraram intenções de apresentar uma candidatura.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

A decisão de alargar o número de equipas nas fases finais dos Mundiais de 32 para 48, a partir de 2026, caiu como uma bomba no mundo do futebol. As opiniões sobre a medida divergiram, é certo, mas as vozes contra o alargamento multiplicaram-se no dia do anúncio (10 de janeiro) e as críticas não param de surgir."Infantino comporta-se como Blatter, que tomava as decisões sozinho, sem se preocupar com ninguém", atirou Javier Tebas, presidente da Liga espanhola. "Entendemos que esta foi uma decisão tomada por razões políticas, em detrimento das desportivas, e sob considerável pressão política, que a ECA considera lamentável", criticou a Associação de Clubes Europeus. A mesma posição tem Berti Vogts, antigo selecionador da Alemanha: "Se pretendem acabar com o Mundial,então que sigam esse caminho. Não entendo. Este já não é o meu Mundial."Se, por um lado, a decisão é prejudicial para os clubes e para as seleções mais fortes do Mundo, as potências de menor dimensão aplaudiram uma medida que lhes abre a possibilidade de sonhar mais alto. "O Mundial de 2026 ainda está longe, mas podemos dizer que a China terá mais hipóteses com o alargamento do Mundial, podendo regressar aos grandes palcos desportivos", assumiu Cai Zhenhua, líder da federação chinesa, que conta apenas com uma participação numa fase final, em 2002.