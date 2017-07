Pinto da Costa internado com fratura em três costelas

Presidente do FC Porto hospitalizado no S. João.

09:02

O presidente do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, deu entrada nas urgências do Hospital S. João, no Porto, na noite desta quinta-feira, após cair de uma altura de 10 a 15 degraus.O dirigente dos "dragões" acabou por ficar internado na urgência hospitalar, no entanto, o seu estado de sáude não é considerado grave.Em comunicado , o FC Porto adianta que o presidente do clube fraturou três costelas, na sequência de uma queda em casa, e que deverá "ter alta em breve".Jorge Nuno Pinto da Costa tem 79 anos.