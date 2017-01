André Pinto assina pelo Sporting

André Pinto vai trocar as cores do Sporting de Braga pelo Sporting no final da presente temporada. O CM apurou que o capitão dos arsenalistas vai para Alvalade, batendo o interesse do Benfica no jogador.

O jogador está em final de contrato e foi recentemente afastado da equipa pelo treinador Jorge Simão.

Tal como o CM adiantou na edição desta terça-feira, o Sporting era o clube mais bem posicionado para o acordo com o jogador, mas o Benfica ainda tentou ontem, através de um empresário, desviar André Pinto para a Luz. Na corrida estava também a Fiorentina, mas o CM sabe que será o Sporting o próximo destino do defesa.

O jornal 'O Jogo' também noticia esta terça-feira que André Pinto vai assinar um contrato válido a partir de 1 de julho e que terá a duração de cinco anos. O desportivo adianta ainda que o central já fez exames médicos e que o Braga já foi informado do acordo com os leões.

O central de 27 anos está no Braga desde 2013, depois de uma passagem pelo Panathinaikos, na Grécia. Antes, esteve no Vitória de Setúbal e no FC Porto.

O que achou desta notícia?







50% Muito insatisfeito

50%





50% Muito satisfeito