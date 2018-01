Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

APAF elogia castigo aplicado ao Beira-Mar por agressão a um árbitro

Agressão ocorreu ao intervalo do jogo com o União de Lamas.

Por Lusa | 20:05

A Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) elogiou esta sexta-feira a decisão da Associação de Futebol de Aveiro (AFA) em punir o Beira-Mar, na sequência da agressão de um adepto deste clube ao árbitro Leonardo Marques.



A agressão ocorreu ao intervalo do jogo com o União de Lamas, quando o árbitro se aprestava para entrar no túnel de acesso aos balneários, e levou o Beira-Mar a ser castigado pela AFA com uma derrota administrativa e a realização de dois jogos à porta fechada.



"Uma decisão que, infelizmente, irá afetar diretamente o Beira-Mar, instituição quase centenária por quem a APAF tem o maior respeito, que se vê assim diretamente envolvida, neste caso, pela inadmissível atitude deste adepto no seu estádio", escreveu a APAF através de um comunicado, no qual manifestou ainda a crença de que tal decisão venha "a servir de exemplo e tenha um efeito dissuasor de que o futebol nacional tanto necessita"