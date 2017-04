Árbitros recusam dirigir jogos do Canelas

O presidente da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF), Luciano Gonçalves, garantiu esta quarta-feira à agência Lusa que "os árbitros estão indisponíveis para dirigir os jogos do Canelas".



Segundo o dirigente, essa mesma decisão já foi comunicada ao Conselho de Arbitragem e à direção da Associação de Futebol do Porto (AFP).



Conforme explicou Luciano Gonçalves, "a Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol [APAF] ouviu o núcleo de árbitros da AFP e demonstrou-se sensível às suas queixas".





"Depois de os ouvirmos e salvaguardarmos os interesses dos nossos árbitros, viemos transmitir ao Conselho de Arbitragem e à direção da AFP a indisponibilidade dos árbitros dirigirem os encontros da equipa sénior do Canelas 2010", reforçou.Essa decisão vai manter-se, segundo Luciano Gonçalves, "até que a AFP e os seus organismos consigam reunir as condições necessárias para que esta dispensa seja revogada"."Para isso, é necessário que sejam tomadas algumas medidas. Até lá ficámos a aguardar desta forma", disse ainda.Esta atitude vem no seguimento da agressão que aconteceu no passado domingo, no jogo entre o Rio Tinto e o Canelas, no qual um jogador da equipa gaiense, Marco Gonçalves, depois de ter sido expulso por agressão a um jogador do Rio Tinto, partiu o nariz, com uma joelhada, ao árbitro, José Rodrigues.