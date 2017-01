Arjen Robben renova com Bayern Munique por mais um ano

"Quero continuar a jogar ao mais alto nível e conquistar o maior número de troféus possível", referiu ainda o internacional holandês.



Por seu lado, após assinar o vínculo válido até junho de 2018, Robben realçou que o Bayern "tornou-se numa segunda casa", para ele e para a sua família."Quero continuar a jogar ao mais alto nível e conquistar o maior número de troféus possível", referiu ainda o internacional holandês.

O internacional holandês Arjen Robben, que estava em final de contrato, renovou por mais uma época com o Bayern Munique, anunciou hoje o tetracampeão alemão de futebol.Ao serviço do clube bávaro, Robben, de 32 anos, venceu cinco campeonatos da Alemanha, quatro Taças da Alemanha, uma Liga dos Campeões, um Mundial de clubes e uma Supertaça Europeia."Arjen [Robben] é um dos melhores jogadores do mundo na sua posição. Já está connosco há quase oito anos e já faz parte deste clube. Estamos muito satisfeitos por vestir a camisola do Bayern Munique por mais um ano", comentou o presidente executivo do clube germânico, Karl-Heinz Rummenigge, citado no sítio oficial do emblema bávaro na Internet