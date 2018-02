Bas Dost com contusão na grelha costal direita

Desconhece-se por quanto tempo ficará o holandês em recuperação.

Bas Dost sofreu uma "contusão na grelha costal direita", garante o Sporting, no boletim clínico divulgado esta quinta-feira no site oficial do clube.Desconhece-se, para já, por quanto tempo terá de ficar o holandês em recuperação, mas espera-se que não faça parte dos planos de Jorge Jesus para o encontro com o Estoril-Praia.Bas Dost sofreu uma lesão no final da primeira parte do último jogo frente ao Vitória de Guimarães. Ainda entrou na segunda parte, mas saiu pouco depois, tendo sido substituído por Doumbia aos 48 minutos da partida.Para além do holandês, o Sporting ainda tem Gelson Martins e Daniel Podence lesionados.O primeiro está a fazer tratamento a uma "lesão muscular na face posterior da coxa direita". Já Podence tem uma entorse no tornozelo esquerdo.