Benfica 'ataca' Coates

Coates, de 26 anos, tem 41 jogos disputados pelo Sporting (27 na presente época), tendo marcado 3 golos.

O que achou desta notícia?







27.6% Muito insatisfeito

27.6% 3.4%

3.4% 3.5%

3.5% 3.4%

3.4% 62.1% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







27.6% Muito insatisfeito

27.6% 3.4%

3.4% 3.5%

3.5% 3.4%

3.4% 62.1% Muito satisfeito Outras 29 pessoas também já deram o seu contributo pub

Sebastián Coates pode rumar ao Benfica na próxima época. O jornal O Jogo escreve esta sexta-feira que o Benfica já negociou com o Sunderland - clube inglês que cedeu o central uruguaio ao Sporting - e que o jogador vai ganhar que 1,4 milhões de euros por ano, num contrato de cinco épocas.O diário desportivo acrescenta que o negócio de Coates incluiu a transferência do grego Samaris da Luz para Sunderland, por um preço superior a 20 milhões de euros.Coates chegou ao Sporting por empréstimo do Sunderland em Janeiro de 2016 e rapidamente se tornou titular indiscutível em Alvalade. O Jogo lembra que o Sporting tem uma opção de compra do jogador no final desta época, por um valor de 5 milhões de euros, mas o clube ainda não terá conseguido chegar a acordo com Coates e o seu representante.