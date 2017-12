Benfica reage a notícia do Correio da Manhã

Clube "nega qualquer envolvimento" em polémica com Rio Ave.

O Benfica já reagiu à notícia doem que é adiantado que a PJ está a investigar a possibilidade de ter havido manipulação do resultado da visita dos 'encarnados' a Vila do Conde, em 24 de abril de 2016, a contar para a 31.ª jornada da edição de 2015/16 da I Liga e que o Benfica venceu por 1-0, com um golo do mexicano Raúl Jimenez, aos 73 minutos.Num comunicado publicado pelo clube da Luz , é dito que "o Sport Lisboa e Benfica desconhece "totalmente a existência deste processo" e o clube "nega qualquer envolvimento" na situação e diz esperar "que as autoridades e a justiça" investiguem o caso com celeridade."A propósito da notícia sobre uma eventual investigação da Polícia Judiciária com base numa denúncia anónima sobre o jogo Rio Ave-SL Benfica da época 2015/16, o Sport Lisboa e Benfica esclarece:1) o Sport Lisboa e Benfica desconhece totalmente a existência deste processo;2) nega qualquer envolvimento do clube nesta situação e garante que todos os responsáveis pela promoção e divulgação desta calúnia serão responsabilizados criminalmente;3) basta uma investigação mais cuidada para se provar a falsidade desta denúncia tendo em conta que, dos quatro jogadores invocados, um encontrava-se em Espanha, outro não foi convocado (estava castigado por acumulação de cartões amarelos) e os outros dois foram curiosamente apontados pela generalidade da crítica como dos melhores em campo por parte do Rio Ave;4) esta notícia insere-se numa vasta campanha que foi montada de forma a levantar suspeitas, denegrir a imagem do Sport Lisboa e Benfica e o mérito das suas vitórias desportivas, de uma forma até um pouco tosca, em que os próprios factos e envolvidos são criados mesmo que nem estivessem a jogar nos clubes adversários e essas histórias antecipadas nas redes sociais associadas a clubes rivais, provando a origem destas denúncias anónimas;5) o Sport Lisboa e Benfica espera que as autoridades e a justiça desenvolvam o seu trabalho para o rápido e cabal esclarecimento de mais esta manipulação;6) podem estar certos que, uma a uma, todas estas situações terão uma forte resposta por parte do Sport Lisboa e Benfica, que irá até às últimas consequências para desmontar toda esta campanha de cabalas e responsabilizar os seus autores."