Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Braga perde em Marselha e complica continuação na Liga Europa

Segunda mão está agendada para o dia 22 de fevereiro, no Municipal de Braga.

20:05

O Sporting de Braga perdeu esta quinta-feira por 3-0 em casa dos franceses do Olympique de Marselha, em jogo da primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa de futebol, complicando a continuação na prova.



A equipa 'arsenalista' chegou ao intervalo a perder já por 1-0, com um golo 'madrugador' de Germain, logo aos quatro minutos, jogador que 'bisou' no encontro, ampliando a contagem aos 69 minutos, tendo Thauvin, aos 74, fixado o 3-0 final.



A segunda mão está agendada para o dia 22 de fevereiro, no Municipal de Braga.