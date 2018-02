Bruno de Carvalho convida sócios, jornalistas e comentadores para esclarecimentos

Presidente do Sporting convoca o que chama de 'sportingados' e personalidades que o têm criticado.

21:22

"os associados que fazem parte da lista por ele divulgada no Facebook – para os esclarecer sobre a mesma e as razões pelas quais estas pessoas foram incluídas, concedendo-lhes a oportunidade de confrontarem o Presidente com as suas razões".





um conjunto de Jornalistas e Comentadores com tribunas nos jornais, rádios e televisões, que mais críticas e dúvidas têm suscitado sobre as propostas de alteração aos Estatutos do Clube e o Regulamento Disciplinar do SCP, dando oportunidade a que todos coloquem as questões que entendam pertinentes sobre estas matérias".





Bruno de Carvalho convidou esta sexta-feira uma série de sócios do clube que o têm criticado e também um grupo de comentadores e jornalistas para duas sessões de esclarecimento que terão lugar antes da Assembleia-Geral do Clube, convocada para 17 de Fevereiro.Num comunicado publicado no site do clube o presidente explica que quer ouvirBruno de Carvalho cahma também "Eis as listas de Bruno de Carvalho:

"Sócios:

Dias da Cunha

Isabel Trigo de Mira

Carlos Severino

Rui Morgado

Vítor Ferreira

Pedro Paulino

Carlos Seixas

Pedro Paiva dos Santos

José Pedro Rodrigues

Ribeiro Cristóvão

Sérgio Abrantes Mendes

Carlos Barbosa

Carlos Barbosa da Cruz

Mário Casquilho

Menezes Rodrigues

Pedro Madeira Rodrigues

Margarida Dias Ferreira

Carlos Araújo Sequeira

Vítor Espadinha

Rui Barreiro

João Pessoa e Costa

Rogério Beatriz

Ernesto Ferreira da Silva

Rogério de Brito

Ricardo Andorinho

Pedro Miguel Moura

Mário Saldanha

Ricardo Agostinho

César Oliveira

Alexandre Marques

Nuno Lourenço

Ricardo Cazal Ribeiro

Paulo "Alvalade" (Paulo João)

Maria Cavaco

Nuno Manaia Costa

Pedro Marques

Ruben Coelho

Juvenal Carvalho

André Carreira Figueiredo

Ruben Proença de Amorim

Pedro Quartin Graça

Nuno Diogo Fernandes

Miguel Ferreira Pinto

José Penedo

Nuno Mourão

Duarte Moral

Não foram convidados, por não serem sócios, Diogo Froes, Rui Franco, Godinho Lopes e Paulo Pereira Cristóvão.

Jornalistas e Comentadores:

SIC – Rui Santos e Gonçalo Azevedo Ferreira

TVI – Rui Pedro Braz e Frederico Mendes Oliveira

RTP – Carlos Daniel e Alexandre Santos

CM/CMTV – Octávio Ribeiro e Octávio Lopes

Sport TV – Nélson Pereira e António Macedo

A Bola – Vítor Serpa e José Manuel Delgado

Record – António Magalhães e Nuno Farinha

O Jogo – José Manuel Ribeiro e Jorge Maia

DN – Paulo Baldaia e Ferreira Fernandes

JN – Domingos Andrade e Luís Mota

i/Sol – Vítor Rainho e Afonso de Melo

Expresso – Pedro Santos Guerreiro e Pedro Candeias

Público – David Dinis e Paulo Curado

Lusa – Nicolau Santos e João Cartaxana

Observador – Bruno Roseiro

MaisFutebol.pt – Luís Mateus e Sérgio Pereira

Bancada.pt – António Tadeia

TSF – Mário Fernando e João Rosado

RR – Carlos Dias e João Fonseca

Antena 1 – Paulo Sérgio e Alexandre Afonso

Pelos órgãos Sociais estarão presentes, além do Presidente do Sporting Clube de Portugal e da Sporting SAD, Dr. Bruno de Carvalho, o Presidente da Mesa da AG e do CL, Comendador Jaime Marta Soares; o Presidente do CFD, Dr. Nuno Silvério Marques; o Vice-Presidente do Clube, Administrador da SAD e coordenador das propostas de alteração aos Estatutos e Regulamento Disciplinar, Dr. Carlos Vieira; e a responsável jurídica do Clube e da SAD, Dra. Helena Morais".



Futuro de Bruno nas mãos da Assembleia Geral

Lembre-se que, na segunda-feira, Bruno de Carvalho anunciou a marcação da AG de 17 de fevereiro para discutir e votar a elaboração dos novos estatutos, o regulamento disciplinar e a saída imediata ou não dos órgãos sociais.



Na altura Bruno de Carvalho recordou que, para poderem ser aprovados, os dois primeiros pontos terão de recolher 75 por cento de votos favoráveis, e frisou que se demite de imediato caso não haja aprovação do primeiro ou do segundo.



Quanto ao terceiro ponto, que só será votado se os dois primeiros forem aprovados, o líder 'leonino' comçou por pedir uma votação semelhante à das últimas eleições, na qual obteve uma maioria de 86,13%, para continuar em funções. Este valor seria depois corrigido para um mínimo de 75% de votos favoráveis.



A marcação da reunião magna aconteceu depois de no sábado anterior o dirigente ter abandonado uma AG, em que não foram votadas as alterações estatutárias e ao regulamento disciplinar propostas pelo Conselho Diretivo (CD), muito contestadas por alguns sócios.