Bruno de Carvalho volta a ameaçar demitir-se da presidência do Sporting

Presidente divulgou lista dos "sportingados" e denunciou convite com número de telefone da mulher.

21:27

Bruno de Carvalho voltou a deixar no ar a possibilidade de se demitir do cargo de presidente do Sporting, através de uma publicação no Facebook onde evoca a conquista dos títulos europeus de corta-mato feminino e masculino em atletismo. "Mais 2 títulos europeus, para a saída ser em grande!", pode ler-se na publicação escrita pelo presidente leonino.



No mesmo texto, Bruno de Carvalho aproveitou ainda para divulgar uma lista de "sportingados" (mistura entre sportinguistas e aziados). "Foi para esta gentalha continuar a existir e a fazer o que quer que os sportinguistas na AG desrespeitaram o CD [Conselho Diretivo], não querendo discutir a alteração de estatutos e o regulamento disciplinar propostos. Que este clube se mantenha, por muitos e bons anos, com os 'sportingados'", escreveu o dirigente.



Por último, Bruno de Carvalho denunciou a divulgação na página "Sporting Independente" de um convite para a sua festa de aniversário, que iria ter lugar a 8 fevereiro, e que mostrava o contacto telefónico da mulher, Joana Ornelas.



"Na imagem que coloco em baixo, o número da minha mulher está tapado mas eles não taparam - não preciso de dizer o que se tem estado a passar (...) Podem agora postar a mensagem que mandei hoje a todos os convidados: Boa tarde. Devido ao convite que a Joana fez para o meu aniversário ter saído no Sporting Independente decidi anular qualquer comemoração com todos vocês", rematou.



Recorde-se que o presidente do Sporting abandonou este sábado a Assembleia-Geral do clube, numa reunião em que ficaram por aprovar as alterações aos estatutos do clube e regulamento disciplinar e em qe Bruno de Carvalho ameaçou demitir-se.



Na próxima segunda-feira deverá realizar-se uma reunião com o conselho diretivo para se debater a possibilidade da demissão.