Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cinco jogadores do Sporting afetados por virose

Doença justifica mudanças no plantel do Sporting.

21:01

Uma síndrome gripal afastou esta segunda-feira cinco futebolistas do Sporting do encontro da 24.ª jornada da I Liga diante do Moreirense, revelou à agência Lusa uma fonte do clube de Alvalade.



Os defesas Fábio Coentrão, Piccini e Ristovski, assim como os médios João Palhinha e William Carvalho não puderam dar o contributo à equipa e obrigaram o técnico Jorge Jesus a fazer várias alterações no 'onze' inicial.



A partida entre Sporting e Moreirense encerrou a 24.ª jornada do campeonato.