Conselho de Disciplina instaura processo a João Capela

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol abriu, esta terça-feira, instaurou um processo disciplinar ao árbitro João Capela. Segundo avança o jornal Record , a decisão foi tomada por José Manuel Meirim, presidente do Conselho, e já seguiu para a Comissão de Instrutores da Liga.Em causa estará o relatório do Tondela-Sporting, que se realizou a semana passada, e onde o árbitro de 43 anos escreveu que Murilo Freitas, avançado da equipa da casa, o terá insultado, facto que valeu uma expulsão. No relatório, é dito que o jogador usou as palavras "hijo de p***", o que causou estranheza uma vez que o atleta é brasileiro e não fala, nativamente, espanhol.Recorde-se que a arbitragem de Capela nesta partida gerou polémica graças ao golo de Coates, marcado nove minutos depois dos 90. Na altura, o diretor desportivo do Tondela, Vítor Ramos, também mencionou a expulsão do extremo, suspeitando de um erro no relatório."O Murilo é brasileiro, não fala espanhol, muito menos insulta espanhol. Nunca jogou noutro país que não o Brasil ou Portugal", garantiu, na altura, Vítor Ramos, especulando que, talvez, o árbitro tivesse confundido Murilo Freitas com Jhon Murillo, outro avançado que representou a equipa em 2017/18.