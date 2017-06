Cristianinho faz anos e Ronaldo já lhe mandou os parabéns

PARABÉNS amor do pai. Estas a ficar um homem. Orgulhoso de ti, em breve estamos juntos. Amo te 7".





PARABÉNS amor do pai. Estas a ficar um homem. Orgulhoso de ti, em breve estamos juntos. Amo te ?????????????????????7 Uma publicação partilhada por Cristiano Ronaldo (@cristiano) a Jun 16, 2017 às 11:28 PDT









CR7 deu este sábado os parabéns a CR7 (júnior). Através da rede social Instagram, Cristiano Ronaldo saudou o filho Cristiano Ronaldo Júnior, que faz este sábado sete anos de idade.O craque que está na Rússia ao serviço de Portugal publicou uma imagem que o mostra em vídeo-chamada com o filho, acompanhado de uma mensagem carinhosa: "Minutos depois, a mensagem já ia com quase 180 mil gostos na rede social.Não se sabe ainda qual a prenda que o Júnior vai receber, mas para breve estarão a chegar os dois irmãos gémeos que nasceram nos Estados Unidos, por inseminação artificial. E crescem também os sinais de que Georgina, namorada de Ronaldo estará grávida do craque do Real Madrid.Os adeptos portugueses esperam que Ronaldo ofereça como prenda ao filho muitos golos no jogo deste domingo contra o México, para a Taça das Confederações.