Cristiano Ronaldo bisa de penalti frente ao Valência

Real Madrid venceu a partida por 4-1.

Cristiano Ronaldo marcou este sábado dois golos, ambos de penálti, na goleada do Real Madrid 4-1 na visita ao Valência, na 21.ª jornada da liga espanhola de futebol.



O português converteu os castigos máximos aos 16 e 38 minutos, antes de Santi Mina (58) reduzir, colocando dúvidas no resultado, que o defesa brasileiro Marcelo (84) e o médio alemão Toni Kroos (89) dissiparam já nos minutos finais, em triunfo justo dos 'merengues'.



Com este êxito, o Real Madrid continua em quarto lugar, mas agora com 38 pontos -- e menos um jogo --, a dois do Valência, que teve Gonçalo Guedes no 'onze': comanda o Barcelona com 54, seguido do Atlético de Madrid com 43.



O resultado folgado alivia um pouco a pressão sobre o treinador francês Zinedine Zidane, que viu a sua margem reduzida após ter sido afastado da Taça do Rei a meio da semana, ao perder em casa com o Leganés (2-1), após triunfo 'merengue' em casa do adversário por 1-0.



Em jogo de aflitos, o Corunha, do defesa português Luisinho, que viu o costa-riquenho Borges expulso aos 34 minutos, e o Levante empataram 2-2 na Galiza, deixando os anfitriões em 18.º e antepenúltimo com 17 pontos, em zona de descida, enquanto os forasteiros têm apenas mais dois, 19.



Ainda hoje, jogam Málaga e Girona, bem como Villarreal e Real Sociedad.



No domingo, o líder Barcelona recebe o Alavés, enquanto o seu mais direto perseguidor, o Atlético de Madrid, joga em casa com o Las Palmas.