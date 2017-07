Diana Durães bate recorde dos 200 livres nos Mundiais de Natação

Três nadadores portugueses foram eliminados nas provas realizadas em Budapeste.

Por Lusa | 10:44

O trio de nadadores portugueses que competiu na manhã desta terça-feira nos 17.ºs mundiais de natação, em Budapeste, ficou-se pelas eliminatórias, mas Diana Durães destacou-se, ao bater o recorde nacional dos 200 metros livres, fixando-o em 2.01,48 minutos.



Com o 26.º lugar em 52 participantes, Diana tirou três décimos de segundo ao seu registo de 2.01,78, obtido em fevereiro no Meeting Internacional de Lisboa.



Diana Durães ficou a 5,41 segundos do melhor registo nas eliminatórias, da italiana Federica Pelegrini, que relegou a norte-americana Katie Ledecky, múltipla campeã olímpica e mundial, para segundo.



O apuramento para as meias-finais ainda ficou distante, já que ficou fixado em 1.58,66, pela holandesa Robin Neumann.



Na Hungria, Diana Durães já tinha conseguido nestes mundiais o novo recorde nacional dos 400 metros livres, com 4.10,07.



Nos 200 mariposa, Miguel Nascimento foi 23.º em 44 competidores, com 1.59,02 minutos, a 4,94 segundos do húngaro Laszlo Cseh: o brasileiro Leonardo de Deus foi o último a apurar-se para as meias-finais, em 1.56,71.



Nos 800 livres, Guilherme Pina foi 25.º entre 30 competidores, em 8.08,96 minutos, a 23,65 segundos do italiano Gregorio Paltrinieri: o acesso à final foi conseguido em 7.50,97.