Benfica 2-0 Desp. Chaves

Equipas defrontam-se na 19.ª Jornada da Liga NOS. Siga ao minuto.

17:17

45' - Intervalo no Estádio da Luz



42' – Em um para um, Jonas falha na cara de António Filipe





41' – Cruzamento da linha de fundo de Grimaldo interceptado por Renan Bressan

39' – Jonas tenta marcar o terceiro golo, mas o guarda-redes do Chaves evita a vantagem dos encarnados e agarra junto à relva





36' – O Desportivo de Chaves contra-ataca mas Rúben Dias acaba por afastar já junto à área

35' – Cruzamento de Douglas com Maras a afastar

31' – Davidson remata ao segundo poste, mas Varela evita o golo

29' – Davidcson cruza da linha de fundo mas Varela agarra junto à relva





27' – Krovinovic serve Salvio que remata mas a bola sai ligeiramente ao lado da baliza dos flavienses





24' – Livre de Grimaldo a sair muito perto da baliza de António Filipe





22' – Volta-se a pedir penálti na Luz após Salvio ser desarmando por Maras. Bruno Esteves consulta o VAR, mas acabou por mandar seguir o jogo





18' – Jonas volta a marcar na Luz. Salvio entra na área, ganha a linha de fundo e serve o brasileiro no coração da área







15' – Jonas cai na área. Pede-se penálti na Luz, mas Bruno Esteves manda seguir





12' – Jonas abre o marcador. Krovinovic deixa a bola para o brasileira que remata à baliza de António Filipe





8' – Bressan remata muito por cima da baliza do guarda-redes do Benfica

6' – Primeiros minutos do jogo com o Desportivo de Chaves a tomar contar do posse de bola

4' – Cruzamento de Davidson com Jorginho a cabecear ao lado da baliza de Varela





2' – Cruzamento de Paulinho, mas Jardel aparece e resolve

Varela, Douglas, Rúben Dias, Jardel, Grimaldo, Fejsa, Krovinovic, Pizzi, Salvio, Cervi e Jonas.António Filipe, Pauinho, Domingos Duarte, Maras, Djavan, Tiba, Bressan, Jefferson, Jorginho, William e Davidson.