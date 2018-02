Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

"Falha informática" impede inscrição de Hugo Basto pelo Desportivo de Chaves

Jogador começa a treinar-se na sexta-feira.

20:13

O Desportivo de Chaves, da I Liga portuguesa de futebol, contratou Hugo Basto (ex-Arouca), mas este não poderá alinhar em jogos oficiais devido a uma "falha informática" que impediu a sua inscrição, anunciou esta quinta-feira o clube.



O emblema 'azul-grená' explicou que devido a um problema informático "de todo inesperado", o jogador de 24 anos não pôde ser inscrito em tempo útil na quarta-feira, último dia do mercado de transferências.



"Esta Sociedade Desportiva, que honra sempre os seus compromissos, assumirá na íntegra o contrato que tinha celebrado com o jogador, ou seja, duas temporadas e meia", frisou.



Apesar de não poder integrar a equipa em jogos oficiais em 2017/18, Hugo Basto começa a treinar-se na sexta-feira.



O defesa central, que fez a sua formação no Boavista, Pasteleira e FC Porto, teve passagens pelo Varzim e Sporting de Braga B.



O Desportivo de Chaves está, atualmente, no oitavo lugar da I Liga, com 27 pontos.