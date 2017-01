FC Barcelona empata em casa do Betis, em jogo com erro grave do árbitro

O Betis segue num tranquilo 13.º lugar, com 23 pontos, 10 acima da zona de despromoção.



Com este resultado, o FC Barcelona, que teve André Gomes a partir dos 59 minutos, subiu ao segundo lugar, com os mesmos pontos do Sevilha, que tem menos um jogo, e a um do Real Madrid, que tem dois encontros ainda em atraso.O Betis segue num tranquilo 13.º lugar, com 23 pontos, 10 acima da zona de despromoção.

O FC Barcelona empatou este domingo em casa do Betis de Sevilha (1-1), em jogo da 20.ª jornada da Liga espanhola de futebol, marcado por um erro grave da equipa de arbitragem desfavorável aos catalães.Alex Alegria deu vantagem aos andaluzes aos 75 minutos e o FC Barcelona podia ter chegado à vantagem no minuto seguinte, mas o árbitro da partida não viu que a bola chutada por Aleix Vidal passou claramente a linha de golo.Já depois de ver outra bola ser cortada em cima da linha de golo, os 'blaugrana' conseguiram mesmo chegar ao empate, pelo uruguaio Luis Suarez, aos 90 minutos, a passe do argentino Leo Messi.