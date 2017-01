FC Porto condena intimidação ao árbitro Artur Soares Dias

Alguns órgãos de comunicação social noticiaram que os dois indivíduos ameaçaram Artur Soares Dias e prometeram regressar na segunda-feira, após o jogo entre Paços de Ferreira e FC Porto, da 16.ª jornada da I Liga, marcado para sábado e para o qual está nomeado o 'juiz' da associação do Porto.



Fonte da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) disse à Lusa que os dois indivíduos estiveram, cerca das 14:00, no recinto maiato, habitual centro de treinos dos árbitros profissionais.Alguns órgãos de comunicação social noticiaram que os dois indivíduos ameaçaram Artur Soares Dias e prometeram regressar na segunda-feira, após o jogo entre Paços de Ferreira e FC Porto, da 16.ª jornada da I Liga, marcado para sábado e para o qual está nomeado o 'juiz' da associação do Porto.

O FC Porto condenou esta sexta-feira a intimidação feita ao árbitro Artur Soares Dias no Estádio Municipal da Maia por duas pessoas envergando roupa dos Super Dragões, elogiando a posição da claque do clube, que se demarcou do incidente."O FC Porto não se revê e lamenta episódios como o de ontem, em que alegados adeptos do nosso clube ameaçaram o árbitro Artur Soares Dias", indica um comunicado publicado no sítio oficial do FC Porto na Internet.O clube congratulou-se com a posição pública dos Super Dragões, que manifestaram "repúdio por todo o tipo de violência sobre as equipas de arbitragem", apesar de o líder da claque, Fernando Madureira, ter admitido a possibilidade de ser se ter tratado de elementos do grupo, agindo isoladamente.