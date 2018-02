Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Francisco J. Marques acusa Ricardo Costa "de ir ver jogos à Luz de cachecol"

Diretor de comunicação do FC Porto voltou a lançar farpas ao Benfica e aos envolvidos no caso dos emails.

09:42

Francisco J. Marques, o diretor de comunicação do FC Porto, voltou a lançar farpas ao Benfica e afirmou que o ex-presidente da Comissão Disciplinar da Liga ia ao Estádio da Luz com cachecol. No Programa "Porto Universo - da bancada", J. Marques aproveitou ainda para denunciar o silêncio de todos os elementos envolvidos no caso dos emails.



"O caso de Ricardo Costa é particularmente importante porque falamos de alguém que teve poder de decidir as matérias mais relevantes de cariz disciplinar e que as decidiu com interesses e com o lado de adepto do Benfica. Até posso contar histórias de ir ver jogos à Luz de cachecol", disse.



Desde que este escândalo começou, todos os visados diretamente remeteram-se ao silêncio, com exceção de Luís Filipe Vieira. Isto mostra o quão comprometidas estão todas estas pessoas. É preocupante que ninguém fale e isso denota vassalagem e medo. Obviamente quem cala consente. Há um tempo que tem que terminar e outro que tem que começar. Não pode haver presidentes de Comissões Disciplinares que estão ao serviço de um clube, nem delegados da Liga", referiu, acrescentando que "a forma como a generalidade das pessoas estão caladas é muito preocupante, seja por vassalagem ou medo".