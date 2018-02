Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Futebolista da Oliveirense permanece no hospital após choque contra adversário

Ricardo Tavares, defesa-esquerdo, foi assistido em pleno relvado durante partida contra o FC Porto B.

18.02.18

O futebolista Ricardo Tavares, da Oliveirense, efetuou este domingo uma Tomografia Computorizada (TAC) no Hospital de Gaia, que "não acusou nenhuma lesão", mas ainda permanece ali para fazer "exames de oftalmologia".



A informação foi prestada à agência Lusa pelo diretor de comunicação daquele clube de Oliveira de Azeméis, que venceu este domingo fora o FC Porto B, por 2-1, em jogo relativo à 25.ª jornada da II Liga portuguesa de futebol.



Ricardo Tavares, defesa-esquerdo, chocou com um adversário na parte final da primeira parte do encontro e foi assistido em pleno relvado. Ainda voltou ao jogo, mas ao intervalo disse que "sentia tonturas e que não conseguia ver muito bem", explicou depois o treinador da Oliveirense, Pedro Miguel.



O jogador foi conduzido ao Hospital de Gaia pelos bombeiros para realizar exames.



Com a vitória obtida este domingo, a Oliveirense subiu do 17.º para ao 16.º posto e, assim, saiu da zona de despromoção, ao passo que o FC Porto B continua líder, com 44 pontos, mais um do que os segundos classificados, a Académica e o Arouca.