Gonçalo Guedes já defende as cores do Paris Saint-Germain

Na foto que acompanha a notícia, no site do PSG, Guedes aparece a segurar um cachecol do PSG onde se lê "Aqui é Paris".

O negócio está feito, agora é tempo de festejar. Gonçalo Guedes deixou-se fotografar com um cachecol do Paris Saint-Germain e a foto circula, a todo o vapor, nas redes sociais, esta quarta-feira.O ex-avançado do Benfica assinou pelo pentacampeão de França por uma verba estimada em 30 milhões de euros, e o clube anunciou a chegada de Gonçalo Guedes no seu site."Gonçalo Guedes chegou a Paris", diz o site do PSG. "Chegou a Paris na tarde de terça-feira, onde passou nos exames médicos e assinou o contrato de ligação ao Paris Saint-Germain. Assistiu à qualificação dos seus colegas de equipa para a final da Taça da Liga na televisão".