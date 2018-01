Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Grimaldo pode sair já do Benfica

Juventus e Nápoles pretendem contratar de imediato o defesa-lateral.

Por Pedro Neves de Sousa e António M. Pereira | 01:30

O recente interesse da Juventus em Grimaldo pode levar o Nápoles a avançar já para a contratação do lateral espanhol do Benfica e não no final da temporada como estava previsto, apurou o CM.



Segundo o que foi acordado, o Nápoles paga os 30 milhões de euros (mais objetivos) exigidos pelo Benfica, com o jogador a sair só no final da época. Mas a entrada em cena da Juventus, baralha a transferência do defesa, de 22 anos. A Juve paga o mesmo que o Nápoles mas quer levar de imediato o defesa espanhol para Turim, oferecendo-lhe um contrato melhor que o apresentado pelo Nápoles. O lateral já conhece a proposta napolitana, que é de três milhões de euros brutos anuais por cinco anos, mas já tem conhecimento de que os valores da ‘Vecchia Signora’ serão superiores, apurou o Correio Sport.



Grimaldo é admirado por Massimiliano Allegri [treinador da Juve] que já definiu o substituto do ex-portista, Alex Sandro, de saída para a Premier League, por 60 milhões de euros. Alertado sobre o interesse da Juventus, o Nápoles virá a Lisboa na próxima semana. O clube napolitano vai agora apresentar uma proposta superior para convencer o jogador e o Benfica a sair já para Itália. A próxima semana é decisiva para definir o futuro do defesa na Luz. O Nápoles é o líder da Série A com mais um ponto que a Juventus.