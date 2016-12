Guarda-redes sobrevivente regressou a Chapecó

Além de perder parte da perna direita, Follmann sofreu uma fratura numa vértebra da cervical que precisou de uma cirurgia delicada.



"A transferência só foi possível por se tratar de um processo de hospital para hospital, o que preserva a segurança do paciente", sublinharam fontes do hospital Albert Einstein de São Paulo, onde o guarda-redes permanecia internado desde o seu regresso ao Brasil, na terça-feira.Além de perder parte da perna direita, Follmann sofreu uma fratura numa vértebra da cervical que precisou de uma cirurgia delicada.A 29 de novembro, a queda do avião da companhia boliviana Lamia perto de Medellín (Colômbia) causou a morte a 71 das 77 pessoas que seguiam a bordo, incluindo a maioria dos jogadores da Chapecoense, dirigentes e jornalistas que acompanhavam a equipa, que se preparava para disputar a primeira mão da final da Taça sul-americana com os colombianos do Atlético Nacional.

O guarda-redes da Chapecoense Jackson Follmann, um dos seis sobreviventes do acidente aéreo que matou 71 pessoas, chegou este sábado à localidade brasileira de Chapecó, onde irá continuar a sua recuperação no hospital Unimed.Follmann, que teve a perna direita parcialmente amputada devido ao acidente, foi recebido com aparato no pequeno aeroporto Serafim Bertas, com duas mangueiras a formarem um arco de água para dar as boas-vindas ao avião que transportava o futebolista.Em Chapecó, Jackson Follmann irá prosseguir com a sua recuperação, não havendo, por agora, previsão de quando poderá receber alta médica.