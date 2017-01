Já imaginou o futebol sem fora de jogo?

Um novo sistema de desempate, em vez dos prolongamento ou penáltis. À semelhança do hóquei em patins, haveria livres em que o avançado corre de uma distância de 25 metros para tentar fintar o guarda-redes e fazer golo.



- Proibir todos os jogadores de falar com árbitro, à exceção dos capitães de equipa.



- Estabelecer um limite de cinco faltas por jogador, ao fim dos quais o infrator tem de sair do jogo por 10 minutos



- Reduzir o número de jogos por equipa. Van Basten aponta para um limite máximo de 50 jogos oficiais por temporada.



- Alargar o número de substituições. A FIFA propõe que possam haver mais uma ou douas alterações em caso de prolongamento.



- Parar o relógio sempre que o jogo estiver interrompido nos últimos 10 minutos. "Quanto mais demora uma substituição, a execução de um livre ou o tratamento de um jogador lesionado, mais tempo de jogo se perde. Por isso discutimo que os último dez minutos sejam um tempo de jogo efetivo", diz Van Basten. A regra aporximaria o futebol do basquetebol, em que o relógio pára sempre que o jogo é interrompido.









, em vez dos prolongamento ou penáltis. À semelhança do hóquei em patins, haveria livres em que o avançado corre de uma distância de 25 metros para tentar fintar o guarda-redes e fazer golo., à exceção dos capitães de equipa., ao fim dos quais o infrator tem de sair do jogo por 10 minutosVan Basten aponta para um limite máximo de 50 jogos oficiais por temporada.. A FIFA propõe que possam haver mais uma ou douas alterações em caso de prolongamento."Quanto mais demora uma substituição, a execução de um livre ou o tratamento de um jogador lesionado, mais tempo de jogo se perde. Por isso discutimo que os último dez minutos sejam um tempo de jogo efetivo", diz Van Basten. A regra aporximaria o futebol do basquetebol, em que o relógio pára sempre que o jogo é interrompido.

O que achou desta notícia?







33.3% Muito insatisfeito

33.3%



16.7%

16.7% 50% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







33.3% Muito insatisfeito

33.3%



16.7%

16.7% 50% Muito satisfeito Outras 6 pessoas também já deram o seu contributo pub

Marco Van Basten foi um dos melhores avançados de todos os tempos, hoje é diretor técnico da FIFA e tem nas mãos a pasta da inovação e tecnologia. Numa entrevista ao jornal alemão Sport Bild, o holandês revelou as suas propostas para a mudança de regras no futebol, algo que, a concretizar-se, vai mudar completamente o jogo. Eis as sugestões mais radicais:. Van Basten diz que há jogos que "mais parecem andebol, com nove jogadores mais o guarda-redes encostados à área, como uma parede"., em que o jogador castigado sai de jogo por 5 ou 10 minutos, voltando depois ao jogo. "Isso assustaria as equipas. É difícil jogarem 10 contra 22, quanto mais 9 ou 8, explica Van Basten ao Bild.