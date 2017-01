Jogador do Hull City volta a falar, no hospital

Lembre-se que o jogador chocou violentamente com



Apesar das melhorias, o jogador vai permanecer hospitalizado nos próximos dias.



Gary Cahill, do Chelsea, durante a partida desde domingo. Mason foi assistido durante nove minutos no relvado, de onde saiu, com uma máscara de oxigénio, diretamente para o hospital, onde foi operado.









"O Ryan e a sua família estão muito sensibilizados pelo apoio esmagador que receberam e gostavam muito de agradecer a todos os que puseram comentário positivos nas redes sociais e nos meios de comunicação nas últimas 24 horas". O Chelsea ganhou o jogo por 2-0 e continua sozinho na liderança da Premier League. O Hull City caiu para o penúltimo lugar.





Ryan Mason, o jogador do Hull City que fraturou o crânio e sofreu um derrame cerebral no jogo desde domingo contra o Chelsea, recuperou os sentidos e já fala.Operado de urgência num hospital de Londres, o defesa começa a dar mostras de recuperação, depois de ter saído do estádio do Chelsea em risco de vida."O clube confirma que Ryan foi visitado esta manhã no hospital de St Mary pelo capitão Michael Dawson, o médico e o responsável pelo departamento de medicina do clube e um dirigente. O Ryan falou do incidente de ontem e vai continuar a ser monitorizado no Hospital de St Mary", diz esta sexta-feira o clube em comunicado.