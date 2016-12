Kelvin, herói do minuto 92, regressa ao FC Porto

Em relação a Marega, cedido ao V. Guimarães, existe o interesse de um clube chinês, mas a proposta ainda não terá chegado aos 10 milhões, valor pretendido pelo FC Porto.



Em relação ao argelino, o jornal francês 'L'Equipe' noticiou o que tinha sido avançado pelo CM: há interesse do Nice em tê-lo em janeiro. Porém, segundo a publicação, o líder da Liga gaulesa estaria a pensar num empréstimo, algo que os dragões recusam. Aliás, o Correio da Manhã sabe que o Milan tentou, no verão, receber o jogador em moldes parecidos, o que foi rejeitado.Em relação a Marega, cedido ao V. Guimarães, existe o interesse de um clube chinês, mas a proposta ainda não terá chegado aos 10 milhões, valor pretendido pelo FC Porto.

Pinto da Costa já tinha adiantado a hipótese e foi o próprio São Paulo a confirmar que Kelvin estará de regresso ao Dragão em janeiro. Isto apesar do interesse de clubes brasileiros no jovem, que ficou na história dos azuis e brancos com um golo ao Benfica, aos 92', essencial no último título portista, em 2013."Kelvin teve momentos bons e um percurso muito regular. Mas não há viabilidade negocial para ele continuar connosco", referiu, à Renascença, Marco Aurélio Cunha, diretor-executivo do São Paulo, clube ao qual o extremo estava emprestado, acrescentando que os dragões, no âmbito do negócio Maicon, ainda podem escolher outro atleta paulista, depois de Inácio, lateral que já se encontra a atuar pela equipa B portista.A chegada de Kelvin, de 23 anos, ajuda a colmatar as ausências de Brahimi, que estará na CAN, e de Otávio, operado a uma hérnia inguinal e que vai passar grande parte do mês de janeiro a recuperar.